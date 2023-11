Von Stalker bedroht: Billie Eilish erwirkt Schutzverfügung

Für Billie Eilish (21) geht jetzt hoffentlich eine angsteinflößende Zeit zu Ende. Die Musikerin musste sich schon mehrere Male mit gruseligen Stalkern herumschlagen. So hatte sich beispielsweise Anfang des Jahres ein Mann zu ihrem Grundstück Zugang verschafft und sich in ihre Außendusche gestellt. Seit einigen Monaten hat die "Ocean Eyes"-Interpretin einen weiteren Stalker, der sie, ihre Freunde und ihre Familie bedroht. Dagegen geht Billie jetzt rechtlich vor.

Wie TMZ durch Gerichtsdokumente erfahren haben will, schickt ein Mann namens Shawn Christopher der 21-Jährigen und ihrer Familie seit September hunderte Textnachrichten. Darunter seien "beunruhigende Liebesbekundungen" sowie "gewalttätige Drohungen" gegen ihren Bruder Finneas gewesen. "Ich jage deinen Bruder und seine Freunde", soll Shawn geschrieben haben. In einer Sprachnachricht hätte er sogar gedroht, Finneas zu töten. Deshalb habe Billie am Mittwoch eine Schutzverfügung gegen den 53-jährigen Mann erwirkt. Darin sei festgelegt, dass der Stalker sich mindestens 90 Meter von ihr und ihren Liebsten fernhalten muss und sie nicht kontaktieren darf.

Laut Billie soll der Mann bereits vor ihrem Haus gestanden und sie und ihre Familie bedrängt haben. Sie befürchte, dass er ohne die einstweilige Verfügung noch extremer handeln würde. "Wenn er nicht zurückgehalten wird, wird er seine Belästigungen gegen uns alle fortsetzen, seine Drohungen wahr machen und noch extremer vorgehen, um seine wilden Fantasien auszuleben", heißt es in ihrem Antrag.

Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei der Lacma Art+Film Gala 2022

Anzeige

Getty Images Billie Eilish und Finneas O'Connell

Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de