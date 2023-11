95 Minuten zu spät: Madonna bei Konzert in Köln ausgepfiffen

Mit so einem Empfang hat Madonna (65) wohl nicht gerechnet. Die Musiklegende reist seit einigen Wochen mit ihrer "The Celebration"-Tour durch die Welt, um ihr 40. Bühnenjubiläum zu feiern. Nach der großen Tournee-Eröffnung in London ging es quer durch Europa. Mittlerweile ist sie in Deutschland angelangt, wo sie in Köln sowie Berlin jeweils zwei Konzerte spielt. Am Mittwochabend stand die erste Show in der Kölner Lanxess Arena an – doch Madonna ließ ihre Fans ziemlich lange warten!

Wie Besucher der Show auf X, ehemals Twitter, berichten, stand die 65-Jährige mehr als eineinhalb Stunden später als geplant auf der Bühne. Eigentlich sollte es um 20:30 Uhr losgehen – als Madonna um kurz nach 22:00 Uhr endlich loslegte, soll sie laut Medienberichten von einigen enttäuschten Fans mit Pfiffen empfangen worden sein. "Es ist einfach extrem respektlos von der Frau den Fans gegenüber. Wer seine Heimfahrt geplant hat, ist dann auch angeschmiert", lautet ein Kommentar eines Konzertgängers. Ein weiterer merkt an: "Die feine Dame lässt mal wieder auf sich warten. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige, heißt es so schön! Was ist dann Madonna?"

Weshalb Madonna so viel später startete, ist nicht bekannt. Ist ihr das Reisen und die vielen Performances doch etwas zu anstrengend? Schließlich war sie nur wenige Monate vor dem Start ihrer Tournee wegen eines schlimmen bakteriellen Infekts, der zu Nierenversagen geführt hatte, zu Hause zusammengebrochen.

Anzeige

Getty Images Madonna, März 2016

Anzeige

Getty Images Madonna im September 2021

Anzeige

Getty Images Madonna, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de