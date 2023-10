Heiße Tour-Eröffnung: Madonna knutscht mit einem der Tänzer

Madonna (65) lässt einfach nichts anbrennen! Die Sängerin machte sich mit ihren Hits wie "Like A Virgin", "Material Girl" oder auch "Like A Prayer" einen großen Namen in der Musikbranche. Ihr 40. Bühnenjubiläum möchte die berühmte Musikerin nun mit einer großen Welttournee feiern. Bei der Eröffnung der Tour am Samstag wurde sie bereits von ihren Töchtern unterstützt. Doch Madonna sorgte für noch eine weitere Überraschung!

Bilder haben einige Momente des spektakulären Abends in der O2-Arena in London eingefangen. Darauf ist unter anderem zu sehen, wie sich Madonna in den Armen zweier Background-Tänzer räkelt. Einen der beiden küsst sie dann sogar sinnlich auf der Bühne und vor dem gesamten Stadion auf den Mund.

Aber auch Mercy James (17) und die zehnjährige Estere unterstützten ihre berühmte Mama und verzauberten das Publikum. Die Ältere der beiden saß während des Songs "Bad Girl" am Flügel und haute fleißig in die Tasten, während ihre kleine Schwester über die Bühne stolzierte und eine improvisierte Tanzeinlage hinlegte.

Madonna auf ihrer Tour-Eröffnung in London

Madonna, Sängerin

Madonna auf ihrer Tour-Eröffnung

