Bene hat nicht mit "Bachelor in Paradise"-Aus gerechnet!

Benedikt Pfisterer wollte das Paradies noch nicht verlassen. Der 33-Jährige hat in der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise nach seiner Traumfrau gesucht. Geknistert hatte es zunächst mit Pamela. Als die sich dann aber Oguzhan zuwandte, wollte der Karlsruher Franzi (28) näher kennenlernen. In der zweiten Nacht der Rosen wurde er jedoch von keiner der beiden Damen ausgewählt und musste deshalb seine Koffer packen. Wie Bene im Promiflash-Interview erzählt, war er davon ziemlich überrascht!

"Ich habe tatsächlich gar nicht damit gerechnet, dass ich bereits bei der zweiten Nacht der Rosen gehen muss", erklärt der Reality-TV-Teilnehmer gegenüber Promiflash. Bene sei davon überzeugt gewesen, dass Franzi ihm eine Chance gebe: "Entsprechend war es schade, dass die Zeit bei 'Bachelor in Paradise' so früh vorbei war. [...] Was man im TV nicht so mitverfolgen konnte, war, dass Franzi und ich von Tag eins einen guten Vibe miteinander hatten und wir uns gut verstanden haben." Die 28-Jährige habe ihm versichert, dass er eine Rose von ihr bekommen würde. "Ich war mal wieder zu gutgläubig", meint er.

Zwischen ihm und den beiden Ladys hätte es aber eh nicht so gefunkt. "Vom Anfangs-Cast war keine dabei, bei der ich erstmal geflasht war und ich mir was Ernsteres vorstellen konnte. Daher habe ich gehofft, weiterzukommen, um die Chance zu bekommen, die Nachrücker kennenzulernen", verrät Bene Promiflash. Zwei der Frauen, die bald dazustoßen, hätte er gerne getroffen: "Ich denke, mit Karina und Colleen hätte ich einen guten Vibe gehabt und auch tiefgründigere Gespräche führen können."

"Bachelor in Paradise" ab Freitag, 3. November, wöchentlich auf RTL+ abrufbar.

Benedikt Pfister und Pamela Ghazal bei "Bachelor in Paradise" 2023

"Bachelor in Paradise"-Bene und Franzi

Benedikt Pfisterer, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

