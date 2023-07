Zehn Jahre bei BTN: Liza Waschke liebt ihren Job noch immer

Liza Waschke möchte nichts anderes tun! 2013 stieg die Schauspielerin in die beliebte Reality-Soap Berlin - Tag & Nacht ein. Seitdem spielt sie die Rolle der selbstbewussten Milla und konnte die Herzen der Fans im Sturm erobern. In der Serie erlebte sie eine Menge: Von Hochzeiten bis zu einem Baby-Drama war alles dabei. Aber die Berlinerin hat noch lange nicht genug: Liza verrät Promiflash, dass sie ihren Job auch nach zehn Jahren noch liebt!

Im Juli feiert Liza ihr zehnjähriges BTN-Jubiläum. Und sie weiß genau, was sie an ihrem Format hat. "Man wächst superschnell zusammen. Das Team hinter der Kamera, vor der Kamera – das ist total egal, wir sind hier alle cool miteinander", schwärmt Liza im Promiflash-Interview. Am Set fühle sie sich nach wie vor sehr wohl, weshalb es wohl nicht infrage komme aufzuhören: "Es ist mir auch scheißegal, was andere Leute von diesem Format halten. Aber ich stehe jeden Tag auf und kann meinen Beruf ausüben, der einfach super mega Bock macht."

Neben BTN stand Liza aber auch schon für Kinofilme wie "Die Hochzeit" mit Til Schweiger (59) vor der Kamera. Das sei zwar etwas ganz anderes, mache ihr aber auch Spaß. Allerdings scheint die 33-Jährige während der Dreharbeiten auch mal etwas nervös zu sein – nämlich dann, wenn ein großer Filmstar vor ihr stehe: "Man hat natürlich auch Schauspielpartner, die kennt man ja durch Filme und dann steht derjenige auf einmal vor dir."

filmpool Liza Waschke, BTN-Star

Instagram / liza.waschke "Berlin - Tag & Nacht"-Star Liza Waschke

Instagram / liza.waschke Liza Waschke, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

