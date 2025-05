Das Mama-Spielen macht BTN-Star Liza Waschke superviel Spaß

Liza Waschke spielt bei Berlin - Tag & Nacht seit 2013 die Rolle der Milla Brandt und durfte im Laufe der Jahre bereits zahlreiche spannende Handlungsstränge erleben. Besonders eine Storyline hat es der Schauspielerin dabei angetan: Ihre Figur wurde überraschend zur Mutter von Amelie, gespielt von Kollegin Pia Trümper. Im Gespräch mit Promiflash gerät Liza ins Schwärmen: "Das Schönste, Emotionalste, was ich bei 'Berlin - Tag & Nacht' erlebt habe: Ich glaube, dass Amelie in Millas Leben gekommen ist, dass sie dann auf einmal eine Tochter hatte. Das war auf jeden Fall für mich eine Riesenbereicherung. Diese Dynamik, diese enge Beziehung – das war schon geil."

Auch wenn die Rolle für Liza eine Herausforderung darstellte, konnte sie viel daraus für sich selbst mitnehmen. "Super ungewohnt, aber es war ganz cool eigentlich. Ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht. Und es macht auch superviel Spaß", beschreibt sie die Erfahrung, eine Mutter zu spielen, da sie im echten Leben keine eigenen Kinder hat. Um die Rolle authentisch auszufüllen, ließ sie sich von ihrer eigenen Mutter inspirieren und übertrug deren Erziehungsmethoden auf ihre Serien-Tochter Amelie. Gleichzeitig könne sie sich vorstellen, später im eigenen Leben von der gespielten Mutterrolle zu profitieren: "Ich glaube, wenn ich jetzt privat irgendwann Mama werden sollte, werde ich ganz viel von Milla nehmen. Das ist ganz cool, so lernt man halt auch noch", freut sie sich im Interview mit Promiflash.

Ob Pia sich auch das ein oder andere bei ihrer BTN-Mama Milla abschauen wird? Wie die Serienbekanntheit am vergangenen Wochenende bekannt gegeben hat, erwarten sie und ihr Partner Dustin ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. "Sie wissen es noch nicht, aber in drei Tagen werden sie einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen halten", machte Pia ihre Schwangerschaft mit einem Video auf Instagram publik, in dem sie und ihr Liebster ausgelassen bei einem Fußballspiel feiern.

Instagram / liza.waschke Pia Trümper und Liza Waschke, "Berlin - Tag & Nacht"-Stars

Instagram / nichtsehraesthetisch Pia Trümper, Darstellerin

