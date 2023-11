Darum hielt BTN-Star Liza Waschke ihre Liebe so lange geheim

Sie gibt ein paar Einblicke in ihre Beziehung! Liza Waschkes Liebesleben glich in den vergangenen Jahren einer kleinen Achterbahnfahrt. Nach einer gescheiterten Ehe fand sie aber Anfang 2023 den Partner fürs Leben in Ex-Bachelorette-Kandidat Sebastian Fobe (38). Seitdem sind die beiden im absoluten Liebeshimmel. Doch warum wollte Liza aus ihrer Beziehung mit Sebi so ein Geheimnis machen? Im Promiflash-Interview klärt die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin auf...

"Ich habe ja immer meine Beziehungen privat gehalten. So auch die mit Sebi. Wir wollten uns Zeit lassen und unsere Beziehung erst mal wachsen lassen", erklärt die Schauspielerin offen gegenüber Promiflash und ergänzt: "Dadurch, dass Sebi selbst in der Öffentlichkeit steht, konnten und wollten wir es irgendwann nicht mehr verstecken. Ich finde das auch affig – man kommt zusammen, macht das öffentlich und nach zwei Wochen trennt man sich dann vielleicht wieder. Erst mal eine Beziehung wachsen lassen."

Dennoch wollen die zwei ihr Privatleben auch weitestgehend privat halten. "Wir zeigen ja nicht alles. Er ist mal ab und zu bei mir sehen, aber ansonsten: Die Beziehung per se ist immer noch Privatsache", erzählt die Beauty im Promiflash-Gespräch weiter. Würdet ihr euch freuen, mehr von Liza und Sebis Beziehung mitzukommen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / liza.waschke Liza Waschke und Sebastian Fobe

Instagram / liza.waschke Liza Waschke mit ihrem neuen Partner

filmpool Liza Waschke, BTN-Star

