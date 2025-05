So steht Filips Freundin zu seinem Beruf als BTN-Darsteller

Seit 2019 ist Filip Nikolic (38) Teil des Berlin - Tag & Nacht-Casts. Im Laufe der Jahre entwickelte sich seine Rolle Mike zu einem der Hauptcharaktere, bei dem es um Freundschaft, Familie, Drama und Liebe geht. So ist seine Rolle Mike bereits seit einigen Jahren mit der Serienfigur Milla liiert, die seit 2013 von Liza Waschke verkörpert wird. Im wahren Leben sind Filip und Liza kein Paar – der Sportler ist seit einigen Jahren mit seiner Partnerin Sofie zusammen. Wie ist es also, als Schauspieler Verliebtsein und eine Beziehung mit einem Co-Star vorzuspielen, fällt es Filip leicht? Ein klares "Ja", gibt er im Interview mit Promiflash: "Liza und ich arbeiten mittlerweile schon so lange zusammen, dass es sprichwörtlich 'wie im Blindflug' geht", schwärmt er weiter.

Zu Beginn sei es nicht immer einfach gewesen, gibt Filip zu verstehen, doch mittlerweile seien er und Liza ein "perfekt eingespieltes Team" geworden. Und was sagt Partnerin Sofie dazu, dass die zwei Kollegen sich im Sinne ihrer "Berlin - Tag & Nacht"-Rollen als Paar geben, sich regelmäßig näherkommen und unter anderem auch küssen? Für die Sportlerin sei das "absolut kein Problem", versichert Filip Promiflash. "Sie versteht, dass es Teil meines Berufs ist. Außerdem sind es lediglich gespielte Szenen ohne wahre Emotion oder Gefühl. Wenn man das verstehen und akzeptieren kann, ist es kein Problem", betont der 38-Jährige.

Wenn Filip nicht gerade für seinen Job bei BTN zuständig ist, verbringt er seine Zeit gerne beim Fitness – dort lernten er und Sofie sich auch kennen. Die zwei sind leidenschaftliche Sportler. Dass die zwei das Hobby miteinander teilen, macht ihn überaus glücklich. "Sportler lernen sich beim Sport kennen. So war es auch bei uns. Und es macht es natürlich leicht, wenn man die gleichen Leidenschaften teilt. Sportler essen gerne und gehen früh ins Bett, genau das, was ich brauche…", schwärmt Filip von seinem persönlichen Liebesglück.

RTLZWEI Liza Waschke, Schauspielerin

Promiflash Filip Nikolic mit seiner Partnerin Sofie

