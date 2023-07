BTN-Star Liza Waschke hatte Fangirl-Momente am Kinofilmset

Das war wohl auch für Liza Waschke ganz schön surreal! Bekanntheit hatte die Schauspielerin 2013 mit ihrer Rolle in der Reality-Seifenoper Berlin - Tag & Nacht erlangt. Seitdem konnte die Berlinerin aber auch Parts in einigen Kinofilmen wie "Die Rettung der uns bekannten Welt" oder "Die Hochzeit" ergattern. Dabei durfte der TV-Star auch schon an der Seite von so einigen Schauspielgrößen spielen. Gegen Fangirl-Momente ist Liza dabei wohl auch nicht immun, wie sie Promiflash verrät!

"Da ist man auch schon ein bisschen aufgeregt", gibt die 33-Jährige im Interview mit Promiflash zu. Auch wenn sie täglich für die Soap vor der Kamera stehe, so sei ein Film noch einmal eine andere Hausnummer. "Man hat natürlich auch Schauspielpartner, die kennt man ja durch Filme und dann steht derjenige auf einmal vor dir und du denkst: 'Oha, mit dem habe ich jetzt eine Szene'", erzählt sie. Liza gibt auch zu, innerlich kleine Fangirl-Momente zu haben. "Das lasse ich natürlich nicht raushängen, weil ich bin ja cool, aber man denkt sich dann schon: 'Okay, jetzt steht Samuel Finzi (57) vor mir'", lacht die Schauspielerin.

Doch wie konnte Liza schließlich mit ihrer Aufregung umgehen? "Wichtig ist, dass man als Neuling ganz lieb aufgenommen wird", erklärt die Darstellerin. Aus diesem Grund achte sie stets auch darauf, dass sich ihre neuen Schauspielkollegen bei "Berlin - Tag & Nacht" willkommen fühlen.

Instagram / liza.waschke Liza Waschke, Schauspielerin

Getty Images Samuel Finzi im Februar 2020

Instagram / liza.waschke Liza Waschke im Juni 2022

