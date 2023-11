Showdown? So reagiert Peter Klein bei Promi BB auf Ex Iris!

Mit diesem Aufeinandertreffen hat er nicht gerechnet! Seit heute Abend flimmert die neue Staffel von Promi Big Brother über die TV-Bildschirme. Nachdem die Bewohner rundum Peter Klein (56), Dominik Stuckmann (31), Patricia Blanco (52) und Co. in den Container eingezogen waren, stießen auch der Wildcard-Gewinner Marco Strecker (21) und Iris Klein (56) zu den anderen hinzu. Von der TV-Bekanntheit wussten die anderen bislang noch nichts. Aber wie reagierte Peter denn nun letztendlich auf den Einzug seiner Ex Iris?

Zum Ende der heutigen Liveshow kam es dann endlich zum großen Wiedersehen zwischen den getrennten Noch-Eheleuten. "Guten Tag, mein Name ist Klein", stellte sich die Mutter von Daniela Katzenberger (37) ihrem Ex Peter vor und reichte ihm die Hand. Der Handwerker lächelte nur verlegen und schwieg. Später betonte Peter im Gespräch mit den anderen Bewohnern: "Ich habe natürlich gehofft, dass es nicht so ist. Aber jetzt ist es so und ich bin ein erwachsener Mensch."

Der große Bruder provozierte Iris und Peter direkt mächtig! Das Ex-Paar musste nämlich gemeinsam in den Pennymarkt, um für die anderen Bewohner einzukaufen. Beim Einkauf sprachen die beiden zwar kaum ein Wort miteinander – doch sie konnten sich dennoch einige Lebensmittel für die Truppe sichern.

Anzeige

SAT.1/Nadine Rupp Peter Klein, "Promi Big Brother"-Bewohner 2023

Anzeige

ActionPress Peter und Iris Klein, April 2022

Anzeige

SAT.1/Nadine Rupp Iris Klein, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de