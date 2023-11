Klarer Favorit: Er ist euer "Promi Big Brother"-Liebling!

Die Fans haben abgestimmt! In wenigen Minuten startet die neue Staffel der beliebten Realityshow Promi Big Brother im TV: Neben Patricia Blanco (52), Dilara Kruse und Ron Bielecki (25) wohnen in den kommenden Tagen unter anderem auch Dominik Stuckmann (31), Matthias Mangiapane (40) und Co. in dem TV-Container. Auch das Zusammentreffen von Peter Klein (56) und seiner Ex Iris Klein (56) könnte für spannende Momente sorgen. Die Promiflash-Leser haben schon vor dem offiziellen Staffelstart einen klaren Promi-BB-Favoriten!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 20. November, 19:00 Uhr] gaben insgesamt 6.176 Teilnehmer ihre Meinung zu dem Cast ab. Ein Kandidat kristallisierte sich dabei als Fanliebling heraus: Jürgen Milski bekam sage und schreibe 1.942 Stimmen – also 31,4 Prozent aller Votes. Auf Platz zwei befindet sich Yeliz Koc (30) mit 865 Stimmen und 14 Prozent. Der Ex-Bachelor Dominik Stuckmann landete mit 536 Votes – also 8,7 Prozent – auf dem dritten Platz.

Und welche Promis bilden das Schlusslicht der Abstimmung? Dilara Kruse liegt mit 124 Stimmen und 2 Prozent auf dem elften Platz. Der Mentalist Philo Kotnik konnte 43 Fans von sich begeistert und landete mit 0,7 Prozent auf dem zwölften Platz. Mit 34 Votes – das entspricht 0,6 Prozent des Gesamtergebnisses – belegt Patricia Blanco den letzten Platz.

SAT.1/Nadine Rupp Jürgen Milski, Reality-TV-Bekanntheit

SAT.1 / Benedikt Müller Peter Klein und Yeliz Koc

SAT.1/Nadine Rupp Patricia Blanco, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin 2023

