Diese Tipps gab Dani Katzenberger Mama Iris für Promi BB!

Ob sie sich daran halten wird? Iris Klein (56) zog am Montag in den Promi Big Brother-Container ein. Dort traf sie auf ihren Ex-Mann Peter (56) – das Ehepaar hatte sich dieses Jahr einen erbitterten Rosenkrieg geliefert. Der Pfälzerin bereitete das Zusammentreffen mit dem gelernten Maler und Lackierer wohl Bauchschmerzen. Rat hatte sie sich vorab bei ihrer berühmten Tochter geholt: Daniela Katzenberger (37) verrät, was sie ihrer Mutter vor der "Promi Big Brother"-Teilnahme mit auf den Weg gegeben hatte!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die Kultblondine pünktlich zum Einzug der 56-Jährigen. "Ich habe sie vorher etwas gebrieft, aber ihr wisst ja alle, wie meine Mutter ist, die ist sehr emotional. Positiv wie auch negativ. Ich weiß nicht, was sie da drinnen macht und wie sie reagiert", redet die Unternehmerin offen mit ihren Fans. Trotz der Extremsituation hoffe das Model auf die Contenance ihrer Mutter: "Ich weiß, dass die Leute das sehen wollen, aber ich hoffe, dass sie eine bisschen längere Zündschnur hat als sonst."

Die Ratschläge ihrer Tochter nahm sich Iris beim Zusammentreffen wohl zu Herzen. Iris begrüßte Peter mit einem Handschütteln und stellte sich mit "Klein" vor. Ihr Ex-Mann blieb ebenfalls ruhig und lächelte schweigend. Die Promiflash-Leser enttäuschte das Aufeinandertreffen – sie hätten sich mehr Drama erhofft.

Instagram/danielakatzenberger Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger

Instagram / peterklein_official Peter und Iris Klein, April 2022

SAT.1/Nadine Rupp Iris Klein, TV-Star

