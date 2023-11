Jürgen Milski spricht bei Promi BB über schwere Kindheit

Es wird wieder emotional! Bereits seit einigen Tagen läuft die neue Promi Big Brother-Staffel: Neben Dominik Stuckmann (31), Ron Bielecki (25) und Dilara Kruse stehen auch Philo Kotnik, Paulina Ljubas (26) und Matthias Mangiapane (40) unter der ständigen Beobachtung des großen Bruders. Schon jetzt plauderten die Stars und Sternchen so einige intime Storys aus ihrem Privatleben aus – auch er: Jürgen Milski (59) redet über seine schwere Kindheit...

Wie begeisterte Zuschauer bereits via Joyn-Livestream sehen konnten, verriet der Moderator gegenüber seinen Mitbewohnern Patricia Blanco (52) und Manuela Wisbeck (40), dass er jenseits von Luxus aufwuchs. "Ich bin in einer Hochhaussiedlung groß geworden. Wir haben als Familie nie viel Geld gehabt, waren eine ganz normale Arbeiterfamilie", so Jürgen. Vor allem die großen Häuser, in denen seine Schulfreunde wohnten, machten ihm die unterschiedlichen Lebensumstände bewusst. Umso stolzer sei Jürgen heute über seinen Erfolg: "Und dann – hundert Jahre später – habe ich mir dieses Haus gekauft. Unfassbar, ich habe mir einen Traum erfüllt!"

Schon bei seinem Einzug in den berüchtigten Container sorgte Jürgen für emotionale Szenen: Als erster Bewohner durfte er das neue Zuhause für die kommenden Tage unter die Lupe nehmen – dabei fielen dem 59-Jährigen einige Kinderfotos auf. Eines zeigt Jürgen zusammen mit seinem Vater, der inzwischen verstorben ist. "Jetzt schaut er aus dem Himmel zu", erklärte Jürgen daraufhin weinend.

SAT.1 / Nadine Rupp / Willi Weber Der "Promi Big Brother"-Cast 2023

Sat.1 Jürgen Milski bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Jürgen Milski bei "Promi Big Brother"

