Yeliz Koc packt bei "Promi Big Brother" über Yasin-Flirt aus

Sind sie mehr als nur Freunde? Seit einiger Zeit sorgt Yeliz Koc (30) für ordentlich Gesprächsstoff: Sie soll angeblich frisch verliebt sein. Nachdem sie sich im Netz mehrfach mit Yasin Mohamed (32) gezeigt hatte, waren sich die Fans einig: Zwischen der Influencerin und dem Hottie läuft etwas. Nun sind die beiden jedoch vorerst getrennt – die Beauty zog erst kürzlich in den wohl berühmtesten TV-Container Deutschlands. Bei Promi Big Brother sorgt Yeliz für Klarheit in puncto Yasin.

"Wir sind nicht zusammen. Wir kannten uns aus einem Format und haben Zeit zusammen verbracht", verrät die Hannoveranerin. Doch wurde es denn auch körperlich, möchte Dilara Kruse wissen. "Ja, natürlich ist da was passiert", plaudert Yeliz aus. Doch damit endet das Frage-Antwort-Spiel noch lange nicht. Als es ums Thema Gefühle geht, entgegnet die 30-Jährige ungewohnt offen: “Er hat dann schon irgendwann mal in den Raum geworfen, dass er möchte, dass ich dann niemanden mehr treffe und er halt auch nicht."

Dennoch verrät die Brünette auch, dass aufgrund ihrer Teilnahme an der Show derzeit nichts in Stein gemeißelt sei. Stattdessen komme es für Yeliz darauf an, wie sich der ehemalige Ex on the Beach-Star während ihrer Zeit im Container verhält. Sie will abwarten, welche "Stories [sie] höre", wenn sie wieder rauskommt. "Entweder du warst brav oder du warst nicht brav", meint sie zuletzt.

