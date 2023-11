Liebes-Comeback? Becky G unterwegs mit Ex Sebastian Lletget

Gibt sie ihm etwa eine zweite Chance? Becky G (26) machte zuletzt mit ihrem Liebesleben auf sich aufmerksam. Zwischen der Musikerin und ihrem Verlobten Sebastian Lletget (31) soll es ordentlich gekriselt haben, nachdem gegen diesen Fremdgehvorwürfe laut geworden waren. Während ihr Liebster die Anschuldigungen vehement abwies, zeigte sich die US-Amerikanerin zwischenzeitlich sogar ohne ihren Verlobungsring. Nun scheint jedoch alles vergeben und vergessen zu sein: Becky und Sebastian zeigen sich zusammen in der Öffentlichkeit.

Beim gemeinsamen Bummeln über einen Bauernmarkt in Los Angeles wirken die einst so verliebten wieder auffällig vertraut miteinander. Bilder, die E! News vorliegen, zeigen die "Shower"-Interpretin und den Fußballer dabei, wie sie gemeinsam Kaffee trinken, während sie sich die Stände auf dem Markt anschauen. Zuletzt umarmen sie sich sogar in einem Schnappschuss. Das Treffen, welches sieben Monate nach den Fremdgehvorwürfen stattfindet, sorgt nun für Aufsehen bei ihren Fans. Bislang haben sich die beiden jedoch nicht zu dem möglichen Liebes-Comeback geäußert.

Nach den schwerwiegenden Vorwürfen Anfang des Jahres hatte Sebastian diese in einem Statement dementiert. Jedoch hatte er sich stattdessen für andere, vergangene Fehltritte entschuldigt und auf Instagram geschrieben: "Du bist das Licht in meinem Leben, meine Stärke und hast mir immer bedingungslose Liebe entgegengebracht. Statt dich zu ehren, habe ich genau das Gegenteil getan und dich verletzt."

Instagram / iambeckyg Becky G (r.) mit ihrem Verlobten Sebastian

Getty Images Becky G im Februar 2023 in New York

Getty Images Sebastian Lletget und Becky G im November 2022 in Las Vegas

