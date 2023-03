Das will Sängerin Becky G unbedingt bei ihrer Hochzeit haben

Becky G (26) hat schon eine vage Vorstellung von ihrem großen Tag. Die Sängerin und Sebastian Lleget gehen schon seit 2016 gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen September hat der Sportler seinen ganzen Mut zusammengenommen und ist auf die Knie gegangen, um seiner Liebsten die Frage aller Fragen zu stellen. Den Antrag hatte die "Shower"-Interpretin mit "Ja" beantwortet, weshalb sie nun schon über ihre Hochzeit nachdenkt: Schließlich gibt es ein paar Dinge, die Becky auf keinen Fall an ihrem Hochzeitstag missen möchte!

Die Mexikanerin ist sich unsicher, ob sie im großen, traditionellen Stil heiraten oder lieber mit ihrem Partner durchbrennen möchte. Doch ganz egal, ob sie und der Sportler sich das Jawort im kleinen oder großen Rahmen geben werden, ein paar Bedingungen müssen unbedingt eingehalten werden. "Wir haben gesagt, dass es auf jeden Fall eine Mariachi-Band geben wird – was auch immer wir machen, es muss Mariachi geben", erklärte die Beauty gegenüber dem Magazin

People und fügte ihrer Liste hinzu: "Es muss gutes Essen und ein gutes Asado geben, denn er ist Argentinier und ich bin Mexikanerin, also muss es das geben."

Allerdings macht sich Becky noch keinen Druck wegen der Hochzeitsplanung. "Ich bin in einer Phase in unserer Beziehung, in der ich alles einfach nur schätzen und genießen möchte", begründete die 26-Jährige ihre Gelassenheit und holte weiter aus: "Wir haben sieben Jahre gebraucht, um hier hinzukommen. Wunderschöne Jahre, herausfordernde Jahre, Jahre des Wachstums für uns beide, für jeden von uns."

Instagram / iambeckyg Becky G (r.) mit ihrem Verlobten Sebastian

Getty Images Sebastian Lleget und Becky G im Oktober 2019

Getty Images Sebastian Lletget und Becky G im November 2022 in Las Vegas

