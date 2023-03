Becky Gs Verlobter Sebastian reagiert auf Fremdgehvorwürfe

Sebastian Lletget (30) räumt seine Fehler ein! Sängerin Becky G (26) und der Fußballspieler gehen bereits seit 2016 gemeinsam durchs Leben. Seit vergangenem September ist das Paar sogar miteinander verlobt. Nun wurden im Netz jedoch harte Anschuldigungen gegen den Sportler laut. Er soll seine Liebste nämlich betrogen haben! Sebastian äußert sich in einem emotionalen Statement nun erstmals zu den Vorwürfen, fremdgegangen zu sein!

Die Gerüchte der Frau, mit der Sebastian angeblich Becky betrogen haben soll, betitelt der Fußballstar in einem langen Statement auf Instagram als falsch. Die Anschuldigungen seien mit "mehr Lügen gefüllt als der Wahrheit" – er habe die Frau nie getroffen. Die Vorwürfe haben den 30-Jährigen jedoch wachgerüttelt, denn er habe in der Vergangenheit durchaus Fehler gemacht. Dafür entschuldigt er sich nun bei seiner Verlobten: "Du bist das Licht in meinem Leben, meine Stärke und hast mir immer bedingungslose Liebe entgegengebracht. Statt dich zu ehren, habe ich genau das Gegenteil getan und dich verletzt. [...] Es tut mir so leid und ich werde alles tun, um dein Vertrauen zurückzugewinnen und dir die Liebe zu geben, die du verdienst."

Trotz der Turbulenzen plante das Paar bereits seine anstehende Hochzeit. "Wir haben gesagt, dass es auf jeden Fall eine Mariachi-Band geben wird – was auch immer wir machen, es muss Mariachi geben", stellte die Musikerin vor wenigen Wochen gegenüber People klar. Für ihren großen Tag hat Becky jedoch noch weitere genaue Vorstellungen. "Es muss gutes Essen und ein gutes Asado geben, denn er ist Argentinier und ich bin Mexikanerin, also muss es das geben", fügte sie hinzu.

Getty Images Sebastian Lletget bei der Premiere von "The Matrix Resurrections"

Instagram / iambeckyg Becky G (r.) mit ihrem Verlobten Sebastian

Getty Images Becky G, Sängerin

