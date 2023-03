Liebes-Aus? Becky G ist ohne ihren Verlobungsring unterwegs!

Ist das etwa die Bestätigung der Betrugsvorwürfe? Becky G (26) und ihr Liebster Sebastian (30) gehen bereits seit 2016 gemeinsam als Paar durchs Leben. Ende des vergangenen Jahrs hatte die Sängerin bekannt gegeben, dass die beiden heiraten wollen. Auf Fotos im Netz präsentiere die Beauty stolz ihren Verlobungsring. Erst vor wenigen Tagen kamen allerdings Fremdgehvorwürfe gegen den Fußballspieler auf. Bei einem Event erschien Becky nun ohne ihren Ring!

Bei den iHeartRadio Music Awards schritt die 25-Jährige in einem atemberaubenden, schwarzen Kleid auf den roten Teppich. Sie trug zwar eine Vielzahl an glitzernden Schmuckstücken an den Händen, doch von dem Ring, mit welchem ihr Liebster im Dezember um ihre Hand angehalten hatte, fehlte jede Spur.

Im Netz war der Sportler beschuldigt worden, untreu gewesen zu sein. Die Anschuldigungen seien allerdings laut Sebastian mit "mehr Lügen gefüllt als der Wahrheit" gefüllt – er habe die Frau nie getroffen. Die Vorwürfe hätten den 30-Jährigen jedoch wachgerüttelt, denn er habe in der Vergangenheit durchaus Fehler gemacht. "Es tut mir so leid und ich werde alles tun, um dein Vertrauen zurückzugewinnen und dir die Liebe zu geben, die du verdienst", hatte er verlauten lassen.

