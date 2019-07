Becky G (22) hat sich einiges vorgenommen! Die Sängerin weiß mit ihren 22 Jahren schon genau, was sie will. Der Durchbruch gelang ihr 2011, als sie mit einer Coverversion des Kanye West (42)-Songs “Otis” auf YouTube für Aufsehen sorgte. Inzwischen hat sie selbst einige Superhits zu verzeichnen. Nun hat die US-Amerikanerin mexikanischer Abstammung verraten, was Musikerinnen aus Lateinamerika für sie bedeuten – und zeigt sich auf einem Magazin-Cover wie eine Mini-Version von Jennifer Lopez (50)!

Die Beauty ziert das Titelblatt des Hola! Magazine. Im dunkelroten Glitzerkleid und mit langer Mähne blickt sie herausfordernd in die Kamera. Gegenüber der Zeitschrift erzählt Becky, dass sie zu “100 Prozent stolz” auf ihre mexikanischen Wurzeln sei. Ihre Großeltern hätten sie immer dazu ermutigt, ihre Kultur zu leben. Doch auch Musikerinnen haben zu Beckys Stolz beigetragen: “Menschen wie Jennifer Lopez, Shakira (42), Jenni Rivera (✝43), Selena Quintanilla und andere Latina-Künstlerinnen haben mich immer wegen ihrer Authentizität inspiriert”, erklärt sie.

Ihrer Bewunderung gegenüber J.Lo verlieh Becky auch in einer Instagram-Story Ausdruck: Sie gratulierte der Ikone zum 50. Geburtstag und postete ein gemeinsames Foto mit der Sängerin.

Getty Images Becky G bei den Billboard Latin Music Awards 2019

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez in Las Vegas

Anzeige

John Sciulli/Getty Images for WIRED Becky G beim WIRED Cafe während Comic-Con International 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de