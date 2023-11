Dritte Exit-Entscheidung: Dieser Promi-BB-Star ist nominiert

Eine weitere Nominierung steht bei Promi Big Brother an! Seit Samstag stehen Dominik Stuckmann (31), Peter Klein (56), Yeliz Koc (30) und Co. unter der Beobachtung des großen Bruders. Doch schon die vergangenen zwei Abende standen die Stars und Sternchen vor der Qual der Wahl: Die Bewohner des berüchtigten Containers müssen sich untereinander für den Exit nominieren. Nun mussten sich die Promi-BB-Stars erneut entscheiden!

Die Wahl der Bewohner ist eindeutig: Sowohl Yeliz und Ron Bielecki (25) als auch Iris Klein (56) und Dilara Kruse nominieren Matthias Mangiapane (40)! "Ich hatte Bock drauf, ich habe es gemacht", rechtfertigt sich die Frau von Max Kruse (35). So muss auch der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer neben seiner Kontrahentin Iris und Paulina Ljubas (26) um seinen Platz im Container bangen.

Iris' Entscheidung scheint nicht überraschend, denn schon seit fünf Jahren herrscht zwischen den beiden Realitystars dicke Luft. Nachdem Matthias im Dschungel Stress mit Iris' Tochter Jenny Frankhauser (31) hatte, gründete die 56-Jährige eine Anti-Matthias-Gruppe auf Facebook. "Was glaubst du, was da los war, da hat sie genauso eine PR-Nummer draus gemacht wie mit dem Peter. [...] Aber nicht mit mir. Du schlägst mir einmal in die Fresse, das zweite Mal hast du gar nicht die Chance dazu", wetterte Matthias im Gespräch mit seinen Bewohnern.

