Guns-N'-Roses-Sänger wird sexueller Missbrauch vorgeworfen

Schwere Vorwürfe gegen Axl Rose (61). Mit seiner Band Guns N' Roses wurde er weltberühmt. Doch in den vergangenen Jahren sorgte der Frontmann immer wieder für Aufsehen: Neben Körperverletzungen und Bedrohungen wurde Axl unter anderem vorgeworfen, Sex mit einer 15-Jährigen gehabt zu haben. Aus Mangel an Beweisen wurde das Verfahren damals eingestellt. Doch nun sorgt er erneut für Schlagzeilen: Axl wird sexueller Missbrauch vorgeworfen.

Das berichtet unter anderem RollingStone. So behauptet das ehemalige Model Sheila Kennedy, dass Axl sie vor mehr als 30 Jahren sexuell missbraucht habe. 1989 soll sie den Musiker im Alter von 26 Jahren in einem Klub kennengelernt haben, woraufhin er Sheila zu einer Party in seinem Hotel einlud. "Kennedy fand Rose attraktiv und hatte nichts gegen diese Beziehung. Sie war offen dafür, mit ihm zu schlafen, sollte es dazu kommen", heißt es in der Klage. Sheila sagt jedoch, dass sie der angeblichen sexuellen Begegnung mit Axl, die später am Abend stattfand, nicht zugestimmt hatte.

"Roses sexueller Missbrauch an Kennedy hatte lebenslange emotionale, körperliche, psychologische und finanzielle Auswirkungen auf Kennedys Leben", heißt es außerdem in den Gerichtsdokumenten. Sheila verlange nun Schmerzensgeld und Schadenersatz in nicht genannter Höhe.

Anzeige

Getty Images Axl Rose, Sänger von Guns N' Roses

Anzeige

Getty Images Axl Rose von Guns N' Roses

Anzeige

Getty Images Guns N' Roses-Sänger Axl Rose 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de