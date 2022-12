Mikro geworfen: Guns-N'-Roses-Fan während Konzert verletzt!

Das war wohl so nicht geplant! Die Band Guns N' Roses steht schon seit über 30 Jahren auf der Bühne und hat mit ihrer Musik Geschichte geschrieben. Noch immer tourt die Band um Sänger Axl Rose (60) mit ihren Songs um die Welt und füllt die großen Hallen. Dabei gibt es auch eine Tradition: Der Sänger wirft am Ende sein Mikrofon in die Menge, damit Fans es auffangen können. Das nahm jedoch nun ein blutiges Ende: Axl verletzte eine Frau im Gesicht!

Im Netz teilte Rebecca Howe, die sich das Konzert in Adelaide in Australien anschaute, Aufnahmen von ihrem Gesicht nach dem Konzert: Sie hat blaue Augen und Verletzungen an der Nase. Gegenüber Adelaide Advertiser regte sie sich danach über diese Fahrlässigkeit auf: "Was wäre, wenn es ein paar Zentimeter weiter rechts oder links gewesen wäre? Ich hätte ein Auge verlieren können. Was wäre, wenn es mich im Mund getroffen hätte und ich mir die Zähne ausgeschlagen hätte? Wenn ich den Kopf gedreht hätte und es mich an der Schläfe getroffen hätte, hätte es mich töten können." Es ist derweil noch unbekannt, ob Rebecca rechtliche Schritte einleiten möchte.

Das Guns-N'-Roses-Mitglied hat das mittlerweile auch mitbekommen. "Mir ist zu Ohren gekommen, dass ein Fan bei der Show in Adelaide, Australien, verletzt worden sein könnte, weil er möglicherweise am Ende der Show vom Mikrofon getroffen wurde", schrieb Axl auf Twitter. "Wenn das wahr ist, wollen wir natürlich nicht, dass jemand verletzt wird oder auf irgendeine andere Weise bei einer unserer Shows verletzt wird", fügte er hinzu und betonte, dass er dachte, dass die Fans von dieser Tradition mittlerweile wissen und sich auch darauf einstellen.

