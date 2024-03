Missbrauchsvorwurf: Axl Rose beantragt Abweisung der Klage

Die Schauspielerin Sheila Kennedy wirft Axl Rose (62) vor, sie 1989 sexuell missbraucht zu haben und zog deswegen vor Gericht – doch der Frontmann der Band Guns N' Roses geht nun gegen die Klage vor. Wie aus den Gerichtsdokumenten, die People vorliegen, hervorgeht, beantragten Axl und sein Anwaltsteam die Abweisung der Klage. Dabei beziehen sich die Anwälte auf die 2016 erschienenen Memoiren des Models, in denen es den angeblichen Vorfall als "einvernehmlichen Sex" beschreibt. "Kennedy kann und wird mit diesem skrupellosen Versuch, einen finanziellen Gewinn zu erzielen, keinen Erfolg haben. Diese Klage wird die Unwahrheit dieser schikanösen und unbegründeten Behauptungen aufdecken", heißt es zudem in dem Antrag.

Doch was wird dem Musiker überhaupt vorgeworfen? Wie Rolling Stone bereits berichtete, lernten sich Sheila und Axl 1989 in einem Klub kennen, woraufhin er die damals 26-Jährige in sein Hotel einlud. "Kennedy fand Rose attraktiv und hatte nichts gegen diese Beziehung. Sie war offen dafür, mit ihm zu schlafen, sollte es dazu kommen", heißt es in der Klage. Sheila erklärte jedoch, dass sie der angeblichen sexuellen Begegnung mit Axl, die später am Abend stattfand, nicht zugestimmt hatte. Bis heute soll der vermeintliche Vorfall "emotionale, körperliche, psychologische und finanzielle Auswirkungen" auf Sheilas Leben haben.

Kurz nachdem die Klage des ehemaligen Erotikmodels öffentlich bekannt geworden war, äußerte sich Axl dazu – und wies die Vorwürfe von sich. "Einfach ausgedrückt, dieser Vorfall ist nie passiert. Bemerkenswert ist, dass diese fiktiven Ansprüche einen Tag vor Ablauf der Anmeldefrist des Staates New York eingereicht wurden", erklärte sein Anwalt gegenüber TMZ und fügte hinzu: "Obwohl er die Möglichkeit eines im Vorbeigehen aufgenommenen Fan-Fotos nicht leugnet, kann sich Herr Rose nicht daran erinnern, die Klägerin jemals getroffen oder mit ihr gesprochen zu haben." Axl sei "zuversichtlich, dass dieser Fall zu seinen Gunsten entschieden wird".

Getty Images Axl Rose im April 2022

Getty Images Axl Rose, Sänger von Guns N' Roses

