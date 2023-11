Nach Missbrauchsvorwürfen: Axl Rose äußert sich erstmals

Axl Rose (61) weist die Vorwürfe von sich. In den vergangenen Jahren hatte der Frontmann der Band Guns N' Roses immer wieder für Negativschlagzeilen gesorgt: Neben Körperverletzungen und Bedrohungen wurde Axl unter anderem vorgeworfen, Sex mit einer 15-Jährigen gehabt zu haben. Aus Mangel an Beweisen wurde das Verfahren damals eingestellt. Nun erhebt eine weitere Frau schwere Vorwürfe gegen den Musiker: Angeblich habe er sie vor über 30 Jahren sexuell missbraucht – Axl bestreitet das aber!

Über seinen Anwalt veröffentlicht der 61-Jährige jetzt ein umfassendes Statement. "Einfach ausgedrückt, dieser Vorfall ist nie passiert. Bemerkenswert ist, dass diese fiktiven Ansprüche einen Tag vor Ablauf der Anmeldefrist des Staates New York eingereicht wurden", erklärt der Jurist gegenüber TMZ und fügt dem hinzu: "Obwohl er die Möglichkeit eines im Vorbeigehen aufgenommenen Fan-Fotos nicht leugnet, kann sich Herr Rose nicht daran erinnern, die Klägerin jemals getroffen oder mit ihr gesprochen zu haben." Axl sei "zuversichtlich, dass dieser Fall zu seinen Gunsten entschieden wird".

1989 soll die Klägerin Sheila Kennedy den Musiker in New York kennengelernt haben. In einem Hotel sei es dann zu nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen gekommen. "Roses sexueller Missbrauch an Kennedy hatte lebenslange emotionale, körperliche, psychologische und finanzielle Auswirkungen auf Kennedys Leben", heißt es in den Gerichtsdokumenten. Sheila verlange nun Schmerzensgeld.

