Pixie Lott zeigt ihren After-Baby-Body auf dem roten Teppich

Pixie Lott (32) strahlt total! Erst im Sommer hatte die Sängerin verkündet, dass sie und ihr Ehemann Oliver Cheshire (35) zum ersten Mal Eltern werden. Wenige Wochen später war es dann auch schon so weit: Im Oktober wurde das Paar mit einem Kinderwagen gesichtet. Geäußert haben sich die beiden zwar bislang nicht zu der Geburt – aber nun präsentiert Pixie ihren After-Baby-Body bei einem Event!

Beim ITV Palooza in London zeigte sich die Britin in einem kurzen schwarzen Kleid aus Samt, welches ihren Körper perfekt in Szene setzt. Dabei schauten weiße Rüschen unter dem Saum des Kleidungsstücks hervor und auch an ihrem Ausschnitt ist die kontrastierende Farbe zu finden. Dazu kombinierte Pixie eine schwarze Tasche sowie silberfarbene Schuhe und funkelnde Ohrringe. Glücklich strahlte die frischgebackene Mama in die Kamera.

Bereits bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft war deutlich geworden, wie sehr sich die Musikerin auf ihren ersten Nachwuchs freut. "Wir sind überglücklich, dass wir unser erstes gemeinsames Kind erwarten und können es kaum erwarten, eine eigene Familie zu gründen", hatte Pixie auf Instagram geschrieben.

Getty Images Pixie Lott bei ITV Palooza 2023

Getty Images Pixie Lott im November 2023

Instagram / pixielott Model Oliver Cheshire und Sängerin Pixie Lott

