Der Nächste auf Liste: Dieser Promi-BB-Star ist nominiert

Die Nominierungsliste wird immer länger! Seit Samstag stehen Peter Klein (56), Patricia Blanco (52), Ron Bielecki (25) und Co. bei Promi Big Brother unter der ständigen Beobachtung des großen Bruders. Dabei konfrontiert die Stimme aus dem Off die Stars mit einer schwierigen Aufgabe: Sie müssen sich untereinander für den Exit nominieren. Iris Klein (56), Matthias Mangiapane (40) und Paulina Ljubas (26) stehen bereits auf der Liste. Nun wurde ein weiterer Promi-BB-Star für den Exit nominiert!

In der aktuellen Folge wird die Containerchefin Paulina vom großen Bruder aufgefordert, fünf Bewohner zu bestimmen, die mit ihr gleich zwei Stars für die Exit-Liste nominieren: So haben Yeliz Koc (30), Dilara Kruse, Matthias, Dominik Stuckmann (31) und Philo Kotnik die Qual der Wahl! Die Entscheidung trifft schlussendlich auf Patricia! "Ich finde sie am nervtötendsten", erklärt die Ex von Yasin Mohamed (32).

Manuela Wisbeck (40) entging damit nur knapp dem Platz auf der Exit-Liste. Die Nominierung der Schauspielerin begründete Philo vor allem mit seinen Sorgen um ihr Essverhalten: Manuela aß in den vergangenen Tagen nämlich nur einen Esslöffel Haferflocken.

Der "Promi Big Brother"-Cast 2023

Patricia Blanco, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin 2023

Manuela Wisbeck, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2023

