Tammy Slaton teilt rührende Hommage an verstorbenen Ehemann

Sie zollt ihm Tribut. Vor wenigen Monaten hatte der Realitystar Tammy Slaton (37) einen schweren Verlust verkraften müssen: Ihr Ehemann Caleb Willingham war überraschend verstorben. Zum Zeitpunkt seines Todes war die "Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit zwar schon seit zwei Monaten von Caleb getrennt gewesen, dennoch trauert sie sehr um ihn. Nun widmet Tammy im Netz ihrem verstorbenen Ehemann liebevolle Worte...

Auf ihrem TikTok-Account teilt die TV-Bekanntheit eine rührende Fotomontage, die mit dem Song "Love is Gone" von Dylan Matthew und Slander unterlegt ist. Die Bilderreihe zeigt unter anderem Aufnahmen von Caleb oder ein gerahmtes Bild von ihm und Tammy an ihrem Hochzeitstag. "Der Sonnenuntergang war unser Ding. [...] Auch wenn ich nicht in ihn verliebt bin, werde ich ihn immer lieben und ich vermisse ihn jeden Tag", schreibt Tammy zu den Aufnahmen und zollt Caleb damit Tribut.

Monate nach dem schweren Schicksalsschlag scheint Tammy aber wieder bereit zu sein, sich zu verlieben. Wie The Sun berichtet, soll die US-Amerikanerin bei Facebook Dating angemeldet sein. Auf ihrem Profil gibt sie an, dass sie auf der Suche nach "Gesprächen, Freundschaft" und "langfristigen Beziehungen" sei. Ihren Beruf bezeichnet Tammy als "YouTube".

Instagram / queentammy86 Die "Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit Tammy Slaton im Mai 2023

Instagram Caleb Willingham und seine Frau Tammy Slaton

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Realitystar

