Kampf gegen Essstörung: Romina Palm zeigt Vorher-nachher-Pic

Auch aus Schwierigkeiten macht sie kein Geheimnis. Seit ihrer Teilnahme bei Germany's Next Topmodel vor zwei Jahren startet Romina Palm (24) als Influencerin durch. Auf Social Media gewährt die Ex-Freundin von Stefano Zarrella (32) ihren Fans gerne private Einblicke in ihren Alltag. Zuletzt teilte die Bloggerin offen ihre Erfahrungen mit Essstörungen. Nun zeigt Romina stolz, dass sie der Erkrankung den Kampf angesagt hat!

Auf Instagram präsentiert die 24-Jährige jetzt total happy ihre Erfolge – und zwar in Form von einem krassen Vorher-nachher-Video! "Vier Jahre lang war ich in einem Teufelskreis gefangen. Heute bin ich stolz auf meinen Körper, weil ich fit und gesund bin", verrät die Beauty und fügt hinzu: "Das Ganze ohne Fressattacken, Hungern, Erbrechen, kein schlechtes Gewissen nach dem Essen heben, dafür aber viel mehr Lebensfreude!" Romina fühle sich frei, da sie ihren Weg gefunden habe.

Doch nicht alle Fans gönnen der neuen Freundin von Christian Wolf ihren Meilenstein. "Einen Erfolg gegen eine Essstörung mit Vorher-nachher-Bildern darzustellen, ist völlig widersprüchlich. Die Arbeit bei einer Essstörung ist im Kopf, nicht am Körper", findet einer in der Kommentarspalte. Ein zweiter User schließt sich an und erklärt, weshalb die Thematik so schwierig sei: "Es ist schön, dass du dich wohlfühlst, aber es triggert genau die Zielgruppe natürlich mega."

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im September 2023

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm zeigt ihren Bauch

Anzeige

Getty Images Romina Palm, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de