"Kreislauf": Romina Palm hat mit Fressattacken zu kämpfen

Auch aus emotionaleren Themen macht sie kein Geheimnis. Romina Palm (24) hat sich nach ihrer Zeit bei Germany's Next Topmodel ein erfolgreiches Standbein als Influencerin aufgebaut. Auf Social Media gewährt die Bloggerin ihren Fans regelmäßig private Einblicke in ihren Alltag. Zuletzt teilte die Beauty offen ihre Erfahrungen mit Essstörungen und den Schattenseiten in der Modelwelt. Nun verrät Romina, warum sie aktuell mit Fressattacken zu kämpfen hat.

"Ich hatte in den letzten Wochen viele traurige Momente. Ich neige dazu, sehr schnell in ein sehr tiefes Loch zu fallen. Wenn es mir nicht gut geht, ziehe ich mich komplett zurück", beginnt Romina eine neue Story auf Instagram und fügt hinzu: "An Instagram ist dann gar nicht zu denken, stattdessen habe ich Fressanfälle, um diese Leere zu füllen. Und da beginnt dann der Kreislauf." Dadurch entferne sich die 24-Jährige immer weiter von sich selbst und verliere den Fokus – und auch die Freude am Leben. Ihre Familie und Freunde stehen ihr in diesen schwierigen Zeiten bei.

Ob Romina hierbei möglicherweise auch auf die hartnäckigen Liebesgerüchte mit Christian Wolf anspielt? Erst vor wenigen Tagen erklärte sie in einer Fragerunde im Netz: "Ich würde dazu gern etwas sagen, aber aktuell versuche ich mein Privatleben privat zu halten. Nicht, weil ich etwas verstecken möchte, sondern weil auch andere Menschen involviert sind und ich da respektvoll sein möchte." Ins Detail will die Schönheit hierbei also erst mal nicht gehen.

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Bloggerin

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im Juni 2023

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de