So sieht Ricarda Raatz' Bauch fünf Tage nach Beauty-OP aus!

Ihre Fans wollten es sehen! Ricarda Raatz erzählte bereits während ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars davon, dass sie mit ihrem Bauch sehr unzufrieden ist. Aus diesem Grund legte sich die Reality-TV-Darstellerin nun unters Messer und ließ eine Fettabsaugung vornehmen. Ihre Fans sind natürlich ganz gespannt und wollen unbedingt sehen, was sich bei der 31-Jährigen getan hat. Nun zeigt Ricarda erstmals, wie ihr Bauch nach der Operation aussieht!

Auf Instagram klärt die Influencerin ihre Follower fünf Tage nach der Fettabsaugung mit einem Video von sich auf. Zu sehen sind Einstichstellen und Narben am Rücken und neben den Hüftknochen. Dort und am Bauchnabel haben die Ärzte angesetzt, um das Fett abzusaugen. "Jetzt sind noch die ganzen Schwellungen da, ich bin noch grün und blau. Ich denke mal, dass man erst bei der Kontrollen in zwei Wochen ein richtiges Vorher-Nachher-Foto zeigen kann", erzählt sie. Weil die OP eben erst wenige Tage her ist, sei es noch zu frisch, um die "Wespentaille", die sie mit der Zeit bekomme, zu erkennen.

Die Brünette gibt zu, dass es aktuell noch "ekelhaft" aussehe. "Ich finde mich gerade übertrieben unattraktiv. [...] Das hängt halt alles gerade richtig und meine Mumu, die ist richtig geschwollen und richtig lila", plaudert Ricarda amüsiert in ihrer Instagram-Story. Auch Schmerzen habe sie teilweise noch.

Ricarda Raatz nach Fettabsaugung

Ricarda Raatz nach Fettabsaugung, November 2023

Ricarda Raatz im Oktober 2023

