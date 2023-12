Nach Maurice-Trennung: Ist Ricarda Raatz wieder verliebt?

Schwebt sie wieder auf Wolke sieben? Nach ihrer Teilnahme an dem Format Das Sommerhaus der Stars trennten sich das Realitysternchen Ricarda Raatz und sein damaliger Freund Maurice Dziwak – ihr Liebes-Aus verkündeten die beiden, kurz nachdem die ersten Folgen ausgestrahlt wurden. Seitdem wurde es ruhig um das Liebesleben der einstigen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin – bis jetzt: Ist Ricarda etwa wieder verliebt?

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 31-Jährige jetzt ein recht vielsagendes Bild: Vertraut posiert Ricarda mit einem unbekannten Mann vor einem Spiegel – das Gesicht ihres Verehrers verdeckt die Content Creatorin allerdings mit einem roten Herz. Möchte Ricarda ihren Fans damit den neuen Mann an ihrer Seite vorstellen?

Genau wie die ehemalige Love Island-Kandidatin schien auch ihr Ex seine neue Beziehung offiziell zu machen: Auf seinem Social-Media-Account teilte Maurice ein Foto mit seiner vermeintlich neuen Freundin – und auch er verdeckte ihr Gesicht mit einem roten Herz. Macht Ricarda ihre neue Beziehung also offiziell oder erlaubt sie sich einen Scherz auf Kosten ihres Verflossenen? Stimmt unten ab!

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz und Maurice Dziwak, Reality-TV-Stars

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, TV-Bekanntheit

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine neue Freundin

