Beauty-OP-Shaming! Walentina nennt Ricarda Raatz "peinlich"

Es wird scharf geschossen! Vor wenigen Tagen erzählte TV-Sternchen Ricarda Raatz aufgeregt ihren Fans, dass sie auf dem Weg zur Fettabsaugung sei. Die brünette Beauty nahm zusammen mit ihrem Ex-Freund Maurice Dziwak und der Reality-TV-Bekanntheit Walentina Doronina (23) am Sommerhaus der Stars teil – während die Beziehung der beiden Influencer scheiterte, freundeten sich die Blondine und der Fußballfan an. Walentina teilt aufgrund der Besuche beim Beauty-Doc nun heftig gegen Maurices Ex-Freundin Ricarda aus!

Die 23-Jährige kommentiert auf Instagram einen Beitrag von Promiflash, der über den Beautyeingriff der Reality-TV-Darstellerin berichtet. Die Essenerin verlinkt Maurice und giftet in Ricardas Richtung: "Peinlich! Sei froh, dass du die Alte los bist! So etwas Lebensgefährliches zu machen, ist einfach nur ein mehr als schlechtes Vorbild! Sport würde helfen Ricarda, wenn man abnehmen möchte, aber nicht so was", wettert Wale.

Ricarda äußert sich zu Walentinas Gehässigkeiten ebenfalls via Instagram. "Ich muss mit meinem Körper zufrieden sein […]. Aber hey, der Unterschied ist, dass mein Charakter trotz der Operation bleibt, deiner ist immer noch scheiße", holt die ehemalige Love Island-Kandidatin zum Gegenschlag aus.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz und Maurice Dziwak im Oktober 2022

Beauty & The Nerd, ProSieben Ricarda Raatz, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

