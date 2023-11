Ricarda Raatz hat starke Schmerzen nach ihrer Fettabsaugung!

Sie leidet! Ricarda Raatz legte sich schon öfter unters Messer. Die Reality-TV-Darstellerin unterzog sich bereits vor einigen Jahren einer Nasenoperation sowie einer Brust-OP – nun ging es dem Speck an den Kragen: Die Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin ließ eine Fettabsaugung vornehmen! Jetzt meldet sich die Influencerin mit einem ehrlichen Update bei ihren Fans zurück. Ricarda hat starke Schmerzen nach dem Beauty-Eingriff!

In ihrer Instagram-Story hält das Model seine Follower auf dem Laufenden: "Heute geht es besser mit den Schmerzen, aber ohne Schmerzmittel geht es nicht, bin ich ehrlich zu euch!" Durch das Mieder, welches sie nun sechs Wochen tragen müsse, hat Ricarda Atemprobleme: "Es ist megaanstrengend zu atmen, weil alles so eingequetscht und gedrückt ist und man weiß nicht: Liegt man besser, sitzt man besser, steht man besser?" Doch das ist noch nicht alles: "Ich muss mir einmal am Tag eine Thrombosespritze geben", berichtet die 31-Jährige. Außerdem sei ihr Gesicht durch die Medikamente stark angeschwollen.

Bereits bei ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars gab die Ex-Freundin von Maurice Dziwak preis, dass sie mit ihrem Bauch sehr unzufrieden sei. Obendrein gab es von Mitstreiterin Claudia Obert (62) auch noch einen gehässigen Kommentar: "Du bist fett genug", teilte die Unternehmerin gegen Ricarda aus.

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz im August 2022

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, Reality-TV-Star

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, April 2021

