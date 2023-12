Ricarda Raatz zeigt Bauch zwei Wochen nach der Fettabsaugung

Ricarda Raatz präsentiert ihr Ergebnis. Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin hat sich kürzlich einem Schönheitseingriff unterzogen: Sie ließ sich das Fett an mehreren Stellen ihres Körpers absaugen. Von Tag eins an nahm die Influencerin ihre Fans auf ihre Beauty-Reise mit und hielt sie ständig auf dem Laufenden über ihren Genesungsprozess – wie nun erneut: Ricarda präsentiert nun ihren Bauch fast zwei Wochen nach der Operation.

In ihrer Instagram-Story hält die Reality-TV-Bekanntheit jetzt ihren Bauch in die Kamera und berichtet davon, wie gut mittlerweile schon alles verheilt ist. "Also, es ist noch immer angeschwollen zum Teil, aber die blauen Flecken, die sieht man fast gar nicht mehr", erklärt sie und zeigt ihre Körpermitte, die schon deutlich besser aussieht. "Der untere Bereich vom Bauch wird auch noch ganz flach werden. Aber hier oben ist das schon richtig flach geworden", teilt sie voller Freude mit und merkt an: "Ich habe keine Schmerzen mehr. […] Jetzt kann ich wieder schlafen, ich stehe einfach wieder auf, als wäre nichts gewesen."

Dadurch, dass Ricarda keine Schmerzen mehr hat, kann sie endlich wieder in ihren Alltag zurückfinden – so hatte sie in den vergangenen Tagen sehr darunter gelitten. "Es ist megaanstrengend zu atmen, weil alles so eingequetscht und gedrückt ist und man weiß nicht: Liegt man besser, sitzt man besser, steht man besser?", beschrieb sie die Situation in ihrer Story.

Anzeige

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz nach Beauty-OP im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz nach Beauty-OP im Dezember 2023

Anzeige

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de