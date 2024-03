Netz ist empört: Ricarda Raatz filmt ihren sterbenden Opa

Ricarda Raatz (31) muss aktuell heftige Kritik einstecken: Sie teilt nämlich einen Clip von ihrem sterbenden Großvater! In ihrer Instagram-Story teilt die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin einen Beitrag, um ihre Fans über den Gesundheitszustand ihres Opas zu informieren. In diesem spricht die TV-Bekanntheit in ihre Handykamera und schwenkt dann auf ihren Großvater, der in einem Pflegebett liegt. "Er sieht gar nicht gut aus. Das Ding ist, er isst und trinkt seit ein paar Tagen nicht mehr. Wir wissen nicht, wie lange er noch macht", erzählt sie, während ihr Opa nur wenige Meter neben ihr schläft.

Diese Aufnahme löst daraufhin Entsetzen bei den Nutzern der Plattform aus. "Ich bin sprachlos! Einen Menschen in dieser Phase zu filmen, es öffentlich zu stellen und dann noch vor dem Menschen darüber zu sprechen, wie lange er es wohl noch macht? Es ist so traurig und respektlos", schreibt beispielsweise eine Userin und ein weiterer Nutzer fordert: "Lösch' diese Story! Hast du schon mal was von Würde gehört? Herrgott – was stimmt mit dir denn nicht?" Daraufhin folgen zahlreiche weitere Kommentare – einer lautet beispielsweise: "Wie kann man nur den sterbenden Großvater, der in seinem Bett liegt, in die Kamera halten? Kein bisschen Anstand und Respekt." Mittlerweile ist der Beitrag nicht mehr auf Ricardas Profil zu sehen.

Auch eine weitere Influencerin sorgte zuletzt auf ähnliche Art für Fassungslosigkeit auf besagter Plattform: Cathy Hummels (36) teilte im Dezember vergangenen Jahres nämlich ein Foto ihrer sterbenden Oma. Dafür musste die Ex-Frau von Mats Hummels (35) ebenfalls mächtig Kritik über sich ergehen lassen. "Das ist jetzt nicht dein Ernst! Ich bin total entsetzt! Ich bin Altenpflegerin und Sterbebegleiterin, lösch' dieses Bild und gib der Frau Privatsphäre um Himmels Willen", hieß es unter anderem in den Kommentaren. Damals entfernte Cathy, wie auch Ricarda, den Post wenig später von ihrem Profil.

