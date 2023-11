Vor Publikum: Lustiger Fashion-Fauxpas bei Jennifer Lawrence

Damit hat sie nicht gerechnet! Als gefeierte Schauspielerin steht Jennifer Lawrence (33) schon seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit. Regelmäßig ist die "Die Tribute von Panem"-Darstellerin auch auf den roten Teppichen dieser Welt zu Gast. Dabei zeigt sich die Golden Globes-Gewinnern stets in eleganten Roben. Doch kürzlich unterlief Jennifer live vor Publikum eine kleine Mode-Panne – die sie jedoch mit viel Humor nahm!

Ein Video, das Hello! vorliegt, zeigt den lustigen Moment. Jennifer war am Montagabend in New York, um die Schaufensterdekoration von Saks und Dior vorzustellen. Kurz nachdem die Schauspielerin jedoch die Bühne betreten hatte, um die Ausstellung zu eröffnen, sprang der Gürtel, der an ihrem Mantel befestigt war, plötzlich auf. Lachend und sichtlich verblüfft hielt sich die "Die Tribute von Panem"-Darstellerin die Hände vor den Mund. Die "Silver Linings Playbook"-Darstellerin musste sich erst mal einen Moment sammeln, bevor sie mit ihrer Rede fortfahren konnte.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Oscar-Preisträgerin eine Fashion-Panne unterläuft. Bereits vor einigen Monaten war Jennifer in Flip-Flops über den roten Teppich in Cannes gelaufen. Schuld daran war ihre zu großen High Heels, wie sie später in einem Interview erklärte.

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Vorstellung der Schaufensterdekoration von Saks und Dior, 2023

Getty Images Jennifer Lawrence bei den WWD Honors in New York, Oktober 2023

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

