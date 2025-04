Erster Ausflug für Jennifer Lawrence mit zweitem Baby

Erstmals seit der Geburt ihres zweiten Babys wurde Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (34) nun mit einem Kinderwagen in Manhattan gesichtet. Gemeinsam mit ihrem ersten Sohn Cy, der nun stolzer großer Bruder ist, verbrachte die Schauspielerin Zeit auf einem Spielplatz. Obwohl das Paar die Geburt bisher nicht offiziell bestätigt hatte, zeigen die aktuellen Fotos, dass das zweite Kind von Jennifer mittlerweile das Licht der Welt erblickt hat.

Bilder, die dem Magazin Gala vorliegen, zeigen Jennifer entspannt im lässigen Outfit mit weiter Hose, T-Shirt und rosafarbener Kappe. Zu ihrem Outfit kombiniert sie eine Sonnenbrille und hat die Haare lässig zum Pferdeschwanz gebunden. Wie der neue Nachwuchs heißt und wann genau das Baby geboren wurde, bleibt noch immer geheim. Jennifer hatte lediglich im Oktober 2024 gegenüber der US-amerikanischen Vogue ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht, nachdem sie bei einem Dinner in Los Angeles mit deutlich sichtbarem Bauch fotografiert worden war.

Jennifer und ihr Mann Cooke Maroney hießen im Frühjahr 2022 ihren Erstgeborenen Cy willkommen. Zuvor hatte das Paar sich im Oktober 2019 in einer romantischen Zeremonie im US-Bundesstaat Rhode Island das Jawort gegeben. In einem früheren E! News-Interview gab Jennifer zu, dass sie den Stress rund um ihre Hochzeit als alles andere als angenehm empfunden hat. "Es ist so stressig. Man hat einfach keinen Spaß und fragt sich nur: 'Haben die anderen Spaß?'", gestand sie.

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

ActionPress Jennifer Lawrence, Februar 2025

