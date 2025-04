Nach Baby Nummer zwei: Jennifer Lawrence liebt das Mamasein

Jennifer Lawrence (34) und ihr Ehemann Cooke Maroney haben still und heimlich ihr zweites Kind bekommen. Laut OK! habe die Schauspielerin ihr Baby bereits Ende März zur Welt gebracht. Aufmerksame Beobachter bemerkten dies kürzlich in New York City, wo Jennifer mit Cooke lebt und ohne Babybauch durch die Straßen schlenderte. Den Namen und das Geschlecht des Neugeborenen möchte die "Hunger Games"-Darstellerin aktuell offensichtlich noch nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Klar ist jedoch: Jennifer genießt das Mamasein in vollen Zügen und steckt all ihre Energie in ihre geliebte Familie.

Ein Insider verriet People, dass Jennifer aktuell ganz in ihrer Mutterrolle aufgehe. Ihr Alltag drehe sich ums Stillen, Windelnwechseln und Schlafenszeiten – und genau das mache sie rundum glücklich. Die zweifache Mama wolle sicherstellen, dass ihr jüngstes Familienmitglied genauso viel Liebe und Aufmerksamkeit bekommt wie der große Bruder, verriet die Quelle weiter. Auch die gemeinsame Zeit als Familie scheint von Harmonie geprägt zu sein: "Jennifer und Cooke können stundenlang den Nachwuchs ansehen, ohne ein Wort zu sagen", berichtete eine weitere Quelle laut Life & Style. Ihr neues Lebenskapitel als Eltern zweier Kinder scheint das Paar sichtlich zu erfüllen.

Trotz des trubeligen Familienlebens denkt Jennifer, die bereits seit ihrer Jugend im Rampenlicht steht, immer wieder über ihre Karriere nach. Während sie stolz darauf ist, ein gutes Vorbild für ihre Kinder zu sein, hat der Spagat zwischen Hollywood und Familie sie auch ins Grübeln gebracht. "Ich denke oft darüber nach, auszusteigen", gestand sie einst in einem Interview. Doch kreative Projekte ziehen sie immer wieder zurück vor die Kamera. So war die Schauspielerin erst kürzlich in der Komödie "No Hard Feelings" zu sehen – nur wenige Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes Cy. Heute weiß Jennifer: Sie gibt in allen Rollen ihr Bestes, sei es als Schauspielerin oder als fürsorgliche Mutter.

Jennifer Lawrence in New York City

Cooke Maroney und Jennifer Lawrence, Januar 2025

