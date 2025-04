Nach Geburt: Jennifer Lawrence in New York City unterwegs

Jennifer Lawrence (34) wurde am Mittwochabend in New York City gesichtet, wo sie gemeinsam mit Freunden ein schickes Dinner genoss. Die Schauspielerin, die erst vor kurzem ihr zweites Kind mit Ehemann Cooke Maroney willkommen hieß, beeindruckte mit einem auffälligen Outfit. Wie Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen, trug sie einen roten Mantel mit orientalischer Stickerei, kombiniert mit schwarzen Hosen, einer Ledertasche und Ballerinas mit Leopardenmuster und zog damit alle Blicke auf sich.

Die Geburt ihres zweiten Sprosses bestätigte ein Insider Anfang April gegenüber People. Weitere Details zu Geschlecht, Namen oder dem genauen Geburtstermin des Neugeborenen gibt es bisher nicht. Dass sie weiteren Nachwuchs bekommt, machte die Die Tribute von Panem-Berühmtheit im Oktober öffentlich. Seit der Geburt ihres Sohnes Cy, der im Februar 2022 das Licht der Welt erblickte, hat sie ihre Begeisterung über das Muttersein regelmäßig zum Ausdruck gebracht. In einem früheren Interview erklärte sie, dass die Geburt ihres ersten Kindes ihr Leben auf eine Weise verändert habe, die sie nicht für möglich gehalten hätte. "Ich war so verliebt. Es ist unbeschreiblich", teilte sie Vogue damals mit.

Während sie ihr erweitertes Familienglück genießt, bereitet sich Jennifer derzeit auf ihren nächsten Film "Die My Love" vor. In der kommenden Produktion, die auf dem Roman der argentinischen Autorin Ariana Harwicz basiert, spielt der Filmstar eine junge Frau, die nach der Geburt ihres Kindes mit postpartaler Depression und bipolaren Episoden zu kämpfen hat. Der Film, bei dem Lynne Ramsay Regie führt, soll humorvolle Akzente setzen. Neben Jennifer sind weitere Hollywood-Größen wie Robert Pattinson (38) und LaKeith Stanfield Teil der Besetzung.

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Vanity Fair Oscar Party 2025

ActionPress Jennifer Lawrence in New York City

