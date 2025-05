Jennifer Lawrence' Leben änderte sich "brutal" als Mama

Jennifer Lawrence (34) hat während des Filmfestivals in Cannes über ihr Leben als zweifache Mutter gesprochen und seltene Einblicke in ihren Alltag gewährt. Die Schauspielerin, die zu Beginn dieses Jahres ihr zweites Kind mit Ehemann Cooke Maroney zur Welt brachte, erklärte bei einer Pressekonferenz laut Mirror, wie sehr sich ihr Leben seit der Mutterschaft gewandelt hat: "Kinder zu haben, verändert alles – es ist brutal und unglaublich." Die 34-Jährige berichtete weiter, dass ihre Kinder für sie die allerhöchste Priorität haben: "Sie gehen in jede Entscheidung ein, ob ich arbeite, wann und wo ich arbeite."

Besonders emotional sind die Veränderungen, die ihre Kinder in ihr ausgelöst haben. Jennifer sieht die Welt seit der Geburt des dreijährigen Cy durch neue Augen. "Ich hatte keine Ahnung, dass ich so viel fühlen kann", erzählte sie bei der Pressekonferenz zu ihrem neuen Film "Die My Love". Der Film beleuchtet eine Mutter, die nach der Geburt ihres Kindes mit psychischen Herausforderungen kämpft – eine Rolle, die Jennifer durch ihre eigene Erfahrung nuanciert darstellen konnte. Trotz Parallelen zwischen ihrer Lebenserfahrung und der Filmgeschichte betonte sie gleichzeitig, dass sie die Arbeit stets im Studio zurücklässt.

Privat scheint Jennifer in ihrer Mutterrolle komplett aufzugehen. Die vierköpfige Familie wohnt gemeinsam in New York City. Dort dreht sich für die Oscar-Preisträgerin derzeit alles um Stillen, Windelwechseln und Schlafenszeiten – und genau das mache sie rundum glücklich. Die zweifache Mama wolle sicherstellen, dass ihr jüngstes Familienmitglied genauso viel Liebe und Aufmerksamkeit bekommt wie der große Bruder, verriet ein Insider kürzlich laut People.

Getty Images Jennifer Lawrence beim Filmfestival in Cannes 2025

T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Cooke Maroney, Jennifer Lawrence und ihr Sohn Cy im Juni 2023

