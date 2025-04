So geht es Jennifer Lawrence nach der Geburt ihres Babys

Jennifer Lawrence (34) ist überglücklich, wieder Mutter geworden zu sein. Die Schauspielerin hat vor wenigen Wochen ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Cooke Maroney lebt sie nun in New York City mit ihrer vierköpfigen Familie – das Paar hat bereits einen dreijährigen Sohn namens Cy. Laut eines nahestehenden Insiders sei die Geburt reibungslos verlaufen, und Jennifer genieße es, in die Phase mit einem Neugeborenen und einem Kleinkind einzutauchen. "Sie kommt gut zurecht, selbst wenn es manchmal überwältigend wird", erklärte der Tippgeber gegenüber People.

Nicht nur Jennifer blühe in ihrer Rolle als Mutter auf: Auch Cooke sei ein engagierter Vater, der den Alltag der Familie tatkräftig unterstütze. Freunde des Paares beschreiben die beiden als ein perfekt eingespieltes Team, das trotz stressiger Momente Ruhe bewahre. Besonders wichtig sei es Jennifer, den Kindern ein möglichst normales Leben zu ermöglichen und sie vor der Öffentlichkeit zu schützen. "Sie liebt es, Ausflüge mit Cy zu machen, und hat gleichzeitig ein wachsames Auge darauf, ihre Privatsphäre zu wahren", verriet die Quelle dem Magazin.

Die Oscar-Preisträgerin zeigt sich in ihrer neuen Rolle genauso bodenständig und entspannt wie vor den Kameras. Seit 2020 ist Jennifer mit dem Kunsthändler Cooke Maroney verheiratet. Anfangs hielt sie ihre zweite Schwangerschaft unter Verschluss, bevor sie die frohe Botschaft in einem Interview mit Vogue im Oktober 2024 öffentlich machte. Eine Quelle bestätigte daraufhin gegenüber People, dass die 34-Jährige "begeistert war, wieder schwanger zu sein." Ihr privates Familienglück hält sie dennoch meist aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Jennifer Lawrence, November 2024

Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence, Januar 2025

