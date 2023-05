Jennifer Lawrence in Flip-Flops auf rotem Teppich in Cannes!

Jennifer Lawrence (32) legt wert auf Bequemlichkeit! Die Hunger Games-Darstellerin ist schon über so manchen roten Teppich gelaufen und ist auch bei Preisverleihungen ganz vorne mit dabei. Auch bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes ist die Schauspielerin mit von der Partie. Bei der Premiere des Thrillers "Anatomy of a Fall" strahlte Jennifer in einem edlen Red-Carpet-Look – doch unter ihrem wallenden Kleid versteckten sich ziemlich unkonventionelle Schuhe!

Am vergangenen Sonntag wurde der Streifen im Rahmen der Festspiele gezeigt. Zu dem besonderen Anlass wählte Jennifer ein bodenlanges rotes Abendkleid mit weitem Rock und einer dazu passenden Schleppe. Dazu kombinierte sie spitze Highheels. Die Treter waren ihr offenbar irgendwann zu lästig: Auf dem Rückweg trug sie schwarze Gummi-Latschen! Wie die Schnappschüsse, die Dailymail vorliegen, zeigen, brauchte die Beauty aber trotzdem Hilfe dabei, die Treppen des roten Teppichs herunterzukommen.

Normalerweise ist der Hollywoodstar auch eher leger gekleidet – vor allem mit Sohnemann Cy. Erst vor wenigen Wochen war sie mit dem Einjährigen in New York unterwegs. Bei dem kleinen Ausflug hatte sie sich in ein lässiges Outfit geschmissen: Zu einer blauen Jeans kombinierte sie ein weißes T-Shirt und eine sportliche Cap.

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Fernando Ramales / BACKGRID / ActionPress Jennifer Lawrence, April 2023

