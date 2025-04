Jennifer Lawrence' neuer Film wird in Cannes Premiere feiern

Jennifer Lawrence (34) sorgt wieder für Aufsehen! Die Schauspielerin wird mit ihrem neuesten Film "Die, My Love" auf dem renommierten Filmfestival von Cannes vertreten sein, das am 13. Mai 2025 beginnt. In dem Film, der als Thriller-Komödie beschrieben wird und auf dem gleichnamigen Roman von Ariana Harwicz basiert, steht die frischgebackene Zweifachmama nicht nur vor der Kamera, sondern war auch als Produzentin beteiligt. Falls der Streifen die Goldene Palme absahnt, dürfte sich die US-Amerikanerin also doppelt freuen. Laut Just Jared soll sie beim französischen Event ihren ersten öffentlichen Auftritt seit der Geburt ihres zweiten Kindes feiern.

Neben Jennifer sind in "Die, My Love" Robert Pattinson (38), LaKeith Stanfield, Sissy Spacek und Nick Nolte (84) zu sehen. Die Regie übernahm die gefeierte Filmemacherin Lynne Ramsay, die sich schon mit Filmen wie "We Need to Talk About Kevin" einen Namen gemacht hat. Um die Vorfreude auf den Thriller noch mehr anzuheizen, gibt es nun auch eine erste Aufnahme, die Variety vorliegt. Auf dem Bild sieht man die oberkörperfreie Jennifer von hinten. Die Atmosphäre ist dabei ziemlich düster und auch der Blick der Hauptdarstellerin ist alles andere als freundlich.

Jennifer, die mit der Filmreihe Die Tribute von Panem Weltruhm erlangte, hat in den vergangenen Jahren nicht nur beruflich, sondern auch privat neue Kapitel aufgeschlagen. Seit 2019 ist sie mit dem Kunsthändler Cooke Maroney verheiratet, mit dem sie inzwischen zwei Kinder hat. Die 34-Jährige spricht zwar nur selten über ihr Familienleben, doch ein Insider verriet vor wenigen Tagen gegenüber People: "Sie liebt alles am Muttersein und möchte, dass ihr Neuankömmling all die Liebe und Aufmerksamkeit bekommt, die ihr Bruder als Neugeborenes bekam."

Getty Images Robert Pattinson, Hollywoodstar

Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence, Januar 2025

