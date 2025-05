Jennifer Lawrence glänzt auf erstem Red Carpet nach Geburt

Jennifer Lawrence (34) feierte gestern bei den Filmfestspielen in Cannes ihr großes Red-Carpet-Comeback. Im Rahmen des Dior-Dinners, das von The Hollywood Reporter für den Cast von "Die, My Love" veranstaltet wurde, zeigte sich die Schauspielerin zum ersten Mal offiziell seit der Geburt ihres zweiten Kindes – und zog mit ihrem Look alle Blicke auf sich! Gekleidet in ein langes weißes Boho-Kleid mit schwarzem Blumenmuster strahlte Jennifer in der südfranzösischen Abendsonne. Co-Star Robert Pattinson (39) war ebenfalls zu Gast und posierte mit ihr gemeinsam für die Fotos auf dem roten Teppich.

Jennifers Anwesenheit in Cannes bei der Premiere von "Die, My Love" ist von großer Bedeutung: Die Die Tribute von Panem-Berühmtheit übernimmt in dem Film nicht nur eine der Hauptrollen, sondern war auch als Produzentin aktiv. Die Regie führte die schottische Filmemacherin Lynne Ramsay. Neben Jennifer und Robert können sich die Filmfans auf "Get Out"-Star LaKeith Stanfield, Sissy Spacek, Nick Nolte (84) und "Cold Blood Legacy"-Darstellerin Sarah Lind auf der Leinwand freuen. Die Thriller-Komödie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ariana Harwicz und erzählt die Geschichte einer Frau, die von Liebe und Wahnsinn umhüllt wird.

Wie ein Insider gegenüber People berichtete, ist Jennifer nach der Geburt ihres zweiten Babys gut in den Alltag zurückgekehrt und meistert die Herausforderungen von Muttersein und Karriere gekonnt. Im Laufe ihrer Karriere verkörperte die 34-Jährige bereits einige Rollen, doch die Rolle der Mama scheint wohl ihre liebste zu sein. Jennifers Alltag drehe sich aktuell wieder ums Stillen, Windeln und das Kuscheln mit ihren Kids und sie genieße es in vollen Zügen. "Jen ist eine geborene Mutter, sie bleibt ruhig und flexibel", schwärmte die Quelle. Ihr Mann Cooke unterstütze sie dabei tatkräftig, und gemeinsam hätten sie eine gute Balance gefunden.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Jennifer Lawrence in Cannes 2025

Anzeige Anzeige

Mirrorpix / MEGA Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Anzeige Anzeige