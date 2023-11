26 Jahre verheiratet: So hat Angela Bassett sich verlobt

Er erinnert sich zurück! Angela Bassett (65) und Courtney B. Vance (63) hatten sich in den 1980er-Jahren an einer Schauspielschule kennengelernt. Danach verloren sie sich jedoch aus den Augen, bis sie sich 14 Jahre später erneut über den Weg liefen. Und dieses Mal sprühten die Funken. Drei Jahre später machten die Turteltauben Nägel mit Köpfen und schworen sich die ewige Treue. Die Geburt ihrer Zwillinge im Jahr 2006 machte das Familienglück perfekt. Nun gibt Courtney einige Einblicke in den besonderen Heiratsantrag, den er Angela gemacht hat!

Die Frage aller Fragen stellte der Schauspieler seiner Liebsten an einem ganz besonderen Abend, wie er gegenüber People verrät: "Angela und ich haben uns am Premierenabend von 'Rendezvous mit einem Engel' verlobt. Ich habe sie auf der Premiere gebeten, mich zu heiraten." Für Courtney, der in dem Film an der Seite von Whitney Houston (✝48) und Denzel Washington (68) zu sehen ist, sei das ein ganz entscheidender Moment in seinem Leben gewesen. Einige Monate später gab sich das Schauspieler-Paar dann das Jawort.

Doch an das Eheleben musste sich der "61st Street"-Darsteller zunächst gewöhnen. "Gott sei Dank habe ich schon früh [...] erkannt, dass sich alles um sie dreht. Sobald ich mich darauf einstellte, mich zu verändern, Schritte zu unternehmen, sah ich, dass alles mich antrieb und wachsen ließ, um mich auf die Ehe vorzubereiten", plaudert er aus.

Getty Images Courtney B. Vance und Angela Bassett, Schauspieler

Getty Images Courtney B. Vance, Schauspieler

Getty Images Courtney B. Vance und Angela Bassett, Schauspieler

