Süße Grüße: Wem schickt Tom Cruise einen Weihnachtskuchen?

Wer durfte sich bereits über einen leckeren Happen freuen? In wenigen Tagen steht Weihnachten vor der Tür. Anlässlich der bevorstehenden Feierlichkeit wahrt Tom Cruise (61) jedes Jahr aufs Neue eine besondere Tradition der Nächstenliebe: Der Schauspieler verschenkt einen schmackhaften Kuchen aus Kokosnuss und weißer Schokolade an ausgewählte prominente Freunde. Doch was sich seither alle fragen: Wer steht auf Toms begehrter Kuchenliste?

Wie Us Weekly berichtet, befindet sich unter den glücklichen Kuchenempfängern unter anderem sein "Top Gun: Maverick"-Co-Star Glen Powell (35) – und der präsentierte diesen sogar schon vor wenigen Tagen ganz stolz im Netz. Die Filmkollegen Henry Cavill (40) und Cobie Smulders (41) sowie Angela Bassett (65) durften sich auch schon über die leckere Geste des 61-Jährigen freuen.

Verfolgt Tom bei seinen Auserwählten also ein bestimmtes Schema? Das bestätigte Glen zumindest im vergangenen Jahr bei einem Auftritt in der "The Jennifer Hudson Show". "Wenn man mit Tom Cruise einen Film gedreht hat, bekommt man einen Kuchen", verrät der Schauspieler und fügt hinzu: "Es ist wirklich der leckerste Kuchen, den es gibt."

