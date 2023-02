Angela Bassett vertritt Chadwick Boseman (†) bei SAG Awards

Für Angela Bassett (64) war dieses Event eine Herzensangelegenheit. Im Jahr 2020 machten tragische Nachrichten die Runde: Chadwick Boseman (✝43) war an den Folgen seines Darmkrebses überraschend verstorben. Und das, obwohl der Schauspieler die Marvel-Fans mit seiner Rolle in Black Panther begeistert hatte. Ende vergangenen Jahres ist eine Fortsetzung des Streifens erschienen, die den Verstorbenen in Ehren hält. Dieser Film wurde für die Screen Actors Guild Awards – kurz SAG Awards– nominiert, wo Chadwick von seiner Kollegin Angela repräsentiert wurde.

In der Kategorie "Bestes Stuntensemble" befand sich "Black Panther: Wakanda Forever" in der engeren Auswahl, konnte sich allerdings nicht gegen den Film "Top Gun: Maverick" durchsetzen. Dennoch lag es Angela sehr am Herzen, bei dem Event anwesend zu sein. "Es bedeutet mir sehr viel, mit diesem Projekt zurückzukehren, das [Chadwick] so viel bedeutet hat. Er war so eine Bereicherung", erklärte sie gegenüber People und merkte an: "Also bin ich nur hier, um ihn zu repräsentieren."

Im Jahr 2019 hatte der erste "Black Panther"-Streifen den Preis für das beste Ensemble abstauben können. Daran erinnerte sich Angela nun zurück: "Ich war hier... vor ein paar Jahren mit meinen Schauspielerkollegen und es war großartig […]. Wir wurden natürlich von Chadwick angeführt, der an diesem Tag mit uns anwesend war."

Getty Images Chadwick Boseman im Juni 2018

Getty Images Angela Bassett bei den Screen Actors Guild Awards 2023

Getty Images "Black Panther"-Cast mit einem SAG Award 2019

