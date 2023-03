Angela Bassetts Reaktion bei den Oscars spaltet die Fans

Mit dieser Reaktion sorgte sie Aufsehen! Für ihre Rolle in Black Panther: "Wakanda Forever" gewann Angela Bassett (64) dieses Jahr schon viele Preise, darunter auch den Golden Globe 2023 in der Kategorie Beste Nebendarstellerin. Sie war daher auch eine der großen Favoritinnen für einen Oscar. Mit nach Hause nahm diesen schlussendlich jedoch Jamie Lee Curtis (64). Angelas Reaktion auf Jamies Gewinn ging sofort viral.

Wie Daily Mail jetzt berichtet, wurde Angelas Reaktion direkt von den Fans aufgegriffen und online diskutiert. Sie war sichtlich enttäuscht und applaudierte auch nicht, als Jamie Lee Curtis ihren ersten Oscar für "Everything Everywhere All at Once" gewann. Die Reaktion der Schauspielerin kommt für einige nicht überraschend, nachdem Angela schon mehrere Preise für ihre Rolle im Marvel-Film erhalten hatte. Durch ihren unbewegten Gesichtsausdruck und nicht einmal ein verhaltenes Klatschen steht sie nun jedoch als schlechte Verliererin da.

Die Fans auf Twitter bemerkten Angelas Gesichtsausdruck sofort: "Bassett ist eine fantastische Schauspielerin. Schade, dass sie das heute Abend nicht auch zeigen konnte und für Jamie Lees Oscar applaudierte". Andere konnten ihre Reaktion nachvollziehen: "Angela Bassett hat verloren und ihre Reaktion tut mir in der Seele weh. Sie ist immer noch die Beste aller Zeiten. Respektiert sie!"

Getty Images Jamie Lee Curtis, Oscars 2023

Getty Images Angela Bassett bei den 95. Oscars

Getty Images Jamie Lee Curtis bei den Oscars 2023

