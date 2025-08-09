Michelle Hunziker und Aurora verzaubern mit Unterwasserfotos

Michelle Hunziker (48) und Aurora Ramazzotti (28) genossen ihren Urlaub auf Mykonos in vollen Zügen – und mit einer Reihe atemberaubender Unterwasseraufnahmen lassen sie ihre Fans an den schönsten Momenten teilhaben. Die Moderatorinnen hatten ein Shooting in den Tiefen des Meeres: Auf den auf Instagram veröffentlichten Bildern schwimmt das Mutter-Tochter-Duo im dunklen Blau, während die hellen Strahlen der Sonne durch die Wasseroberfläche brechen und ein wunderschönes Lichtspiel zaubern. Auf einem Schnappschuss halten sie einander liebevoll an den Händen.

Neben Aurora waren in Michelles Griechenland-Urlaub auch noch ihre zwei jüngeren Töchter, ihr neuer Partner Nino Tronchetti Provera, Auroras Verlobter Goffredo Cerza (29) und der gemeinsame Sohnemann anwesend – und außerdem: Auroras Papa und Michelles Ex-Mann Eros Ramazzotti (61). Während Urlaub mit dem Ex für die einen gar nicht geht, ist die Eurovision Song Contest-Berühmtheit dankbar für das Familienmiteinander. "Was gibt es schließlich Schöneres als Gemeinschaft und Harmonie? Es ist wunderbar, dies zu schaffen und zu erreichen", schwärmt Michelle und teilt ein Foto, auf dem sie dem Sänger einen Schmatzer auf die Wange gibt.

Michelle und Eros lernten sich 1996 kennen und lieben und bereits im selben Jahr erblickte Tochter Aurora das Licht der Welt. 1998 gaben sich das Model und der "Più bella cosa"-Interpret das Jawort. Doch ihre Liebe scheint nicht für die Ewigkeit bestimmt gewesen zu sein. Nachdem sie bereits seit 2002 getrennt gelebt hatten, wurde ihre Ehe 2009 rechtskräftig geschieden. Michelles zwei jüngere Töchter gehen aus ihrer Beziehung mit Tomaso Trussardi (42) hervor, mit dem sie von 2013 bis 2022 zusammen war.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Aurora Ramazotti, Mama-Tochter-Duo

Anzeige Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / therealauroragram Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker am Strand, Juli 2025