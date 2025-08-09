Kurz vor Tod: Brandon Blackstocks Tochter kündigt Baby an

Savannah Blackstock, die Tochter von Brandon Blackstock (†48), hat kürzlich die bevorstehende Geburt ihres zweiten Kindes angekündigt. Nur einen Monat vor dem Tod ihres Vaters teilte sie die frohe Nachricht mit ihrer Familie und Freunden auf Instagram. In ihrem Beitrag, der am 5. Juli veröffentlicht wurde, mittlerweile aber privat ist, schrieb sie, dass sie und ihr Ehemann Quentin Lee Anfang Januar 2026 eine Tochter erwarten. Unter anderem erwähnte sie auch ihre Begeisterung über die Erweiterung ihrer Familie. Savannah ist bereits Mutter des dreijährigen Lake und sprach davon, dass diese besondere Zeit von Freude und Dankbarkeit geprägt sei.

Brandon Blackstock verstarb wenige Wochen nach der Verkündung seiner Tochter im Alter von 48 Jahren an den Folgen eines dreijährigen Kampfes gegen Hautkrebs. Ein Sprecher der Familie erklärte, dass er umgeben von seinen Liebsten friedlich eingeschlafen sei. Trotz ihrer schwierigen Scheidung zeigte sich Kelly Clarkson (43) tief betroffen. Die Sängerin hatte sich sowohl um die gemeinsamen Kinder, Tochter River und Sohn Remington, als auch um Brandon gekümmert, während er krank war. Aus seiner vorherigen Ehe mit Melissa Ashworth hatte Brandon zudem Savannah und seinen 19-jährigen Sohn Seth.

Der Verlust von Brandon wiegt für die Familie besonders schwer, da er kurz vor Savannahs freudigem Ereignis eingetreten ist. Brandon, der als Künstler-Manager arbeitete, hinterlässt ein Vermächtnis, das vor allem durch seine Kinder lebt. Seine Tochter beschrieb in ihrem Posting, wie dankbar sie für die Unterstützung in dieser anspruchsvollen Phase ihres Lebens ist. Kelly hatte kurz vor Brandons Tod ihre Las Vegas-Show abgesagt, um in dieser schweren Zeit für ihre Kinder und ihre Familie da zu sein.

Imago Brandon Blackstock, Kelly Clarkson und Savannah Blackstock, Mai 2018

Getty Images Kelly Clarkson mit ihrer Familie bei der "Ugly Dolls"-Premiere

